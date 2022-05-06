Чернышенко: При распределении бюджетных мест приоритет будет отдан региональным вузам

К 2023 году планируется обеспечить бюджетными местами в вузах России примерно 67% студентов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«В 2023 году уже 67% ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе», — проинформировал заместитель главы кабинета.

При этом, по словам Чернышенко, по поручению Президента РФ Владимира Путина при распределении бюджетных мест приоритет будет отдан региональным вузам. На них придется 73% от их общего числа.

Упор будет делаться на специальности, которые обеспечат скорейшее импортозамещение в государстве, уточнил вице-премьер.

Инженерным и техническим направлениям будет отдано 245 тыс. бесплатных мест. Педагогические факультеты получат более 75 тыс. мест, а общественные и медицинские направления — свыше 68 и 53 тыс. бюджетных мест соответственно.

«Перед нашими вузами стоит задача не снижать планку по подготовке высококвалифицированных кадров для мобилизации ключевых отраслей экономики», — добавил Чернышенко.