Чернышенко указал на значение синергии ОЭЗ «Алабуга» и центра «Алабуга Политех»

Синергия особой экономической зоны «Алабуга» и производственно-образовательного центра «Алабуга Политех» способствует достижению технологического лидерства – цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил курирующий Приволжский федеральный округ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, осмотревший сегодня инфраструктуру производственно-образовательного центра и ОЭЗ.

«„Алабуга“ демонстрирует уверенный рост и входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Важно, что подготовка специалистов для компаний-резидентов осуществляется здесь же, в центре „Алабуга Политех“», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ, слова которого приводит его аппарат.

«Мы получаем высококвалифицированные кадры под конкретные потребности предприятий, а ребята – потенциальное трудоустройство уже с первых курсов. Вместе с колледжем-партнером „Алабуга Политех“ участвует в федпроекте „Профессионалитет“ национального проекта „Молодежь и дети“», – добавил Чернышенко.

Вице-премьер также упомянул, что подготовка востребованных специалистов для различных отраслей экономики Приволжья также обсуждалась накануне на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!» (который прошел в Нижнем Новгороде).

В центре «Алабуга Политех» Чернышенко пообщался с сотрудниками и студентами, а также осмотрел учебные аудитории промышленной автоматики, робототехники, проектирования и программирования, лабораторию химического анализа и автоматизированное производство палет. А в особой экономической зоне «Алабуга» он побывал на некоторых производствах, в том числе микроэлектроники, и в научно-исследовательском центре.

В общей сложности в «Алабуга Политехе» обучаются более 5 тыс. человек. Студентов готовят с помощью сетевого взаимодействия с девятью колледжами и двумя вузами. Обучение ведется по 19 направлениям, среди которых –робототехника, программирование, биотехнологии, педагогика начальных классов, химический анализ, микроэлектроника и другие. Студенты совмещают учебу и практику (последняя организована на собственном заводе и на производствах резидентов ОЭЗ «Алабуга»). Преподают здесь ведущие инженеры компаний-резидентов.

ОЭЗ «Алабуга» по итогам первых трех кварталов 2025 года в разы увеличила выручку резидентов, инвестиции, создала 11 тыс. новых рабочих мест, привлекла новых индустриальных партнёров. В 2025 году Правительство страны увеличило сумму возмещения затрат на создание и модернизацию объектов данной особой экономической зоны с 13,9 млрд рублей до 45,3 млрд.