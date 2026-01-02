Чернышенко: «Участниками движения «Профессионалы» в 2025 году стали 1,13 млн человек»

Общее количество участников всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» превысило 1,13 млн человек, при этом к инициативе активно присоединились более 7600 работодателей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит «ТАСС».

Движение функционирует в рамках национального проекта «Молодежь и дети», его организатором выступает Министерство просвещения РФ при поддержке Правительства, а федеральным оператором является Институт развития профессионального образования.

В пресс-службе зампреда правительства уточнили, что в финалах двух ключевых первенств – чемпионата «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий – суммарно приняли участие свыше 54,5 тыс. человек. Основной турнир «Профессионалы», являющийся самым масштабным соревнованием по профмастерству в стране, в 2025 году охватил 281 компетенцию, востребованную реальным сектором экономики.

Финалисты состязались в 64 дисциплинах, а сами итоговые соревнования впервые прошли на площадках сразу трех городов. Нижний Новгород принял направления блока «Креативные индустрии и ИТ», Калуга – блок «Промышленность», а в Санкт-Петербурге соревновались в сферах «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии». Общее число участников финалов этого трека превысило 39,5 тыс.

Вторым значимым событием стал финал Чемпионата высоких технологий, который прошел в Великом Новгороде в сентябре 2025 года и собрал более 15 тыс. человек. Это направление позиционируется как «опытно-конструкторское бюро профессий будущего». Программа включала 15 инновационных компетенций, сфокусированных на вопросах национальной безопасности и технологиях двойного назначения.