news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 марта 2026 10:04

Чернышенко: Участникам движения «Профессионалы» предложено 50 тыс. стажировок и вакансий

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба Правительства РФ

Более 10 тыс. компаний и предприятий поддерживают участников всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы», они предложили конкурсантам свыше 50 тыс. стажировок и вакансий. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по случаю старта итогового (межрегионального) этапа чемпионата, сообщает пресс-служба Правительства страны.

В итоговом этапе чемпионата 2026 года примут участие около 7 тыс. победителей регионального этапа движения, представляющих все регионы России. Соревнования пройдут в 31 субъекте Федерации и на площадках 14 предприятий-партнеров. Они будут организованы по 268 компетенциям в категории «основная» и 123 компетенциям в категории «юниоры».

«Движение „Профессионалы“, которое мы развиваем в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“ по поручению Президента [РФ] Владимира Владимировича Путина, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры», – добавил Чернышенко.

Состязания продлятся до 30 апреля на площадках регионов, а до 21 августа – на площадках 14 предприятий-партнеров, среди которых – госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», ОАО «РЖД», НПП «Дериа Графикс», Колымская судоходная компания, компания «Лукойл – Западная Сибирь» и другие. В большинстве из них проведение мероприятий чемпионата окажется соединено с корпоративными соревнованиями специалистов предприятий.

По замыслу организаторов, это должно стать дополнительным импульсом для развития профессиональных навыков студентов – будущих сотрудников компаний – и помочь лучшей интеграции системы образования и бизнеса.

Чемпионатное движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Оно организовано при поддержке Минпросвещения РФ, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

#национальный чемпионат молодые профессионалы #национальные проекты #Дмитрий Чернышенко
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

30 марта 2026
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Новости партнеров