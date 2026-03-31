Чернышенко: Участникам движения «Профессионалы» предложено 50 тыс. стажировок и вакансий

Более 10 тыс. компаний и предприятий поддерживают участников всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы», они предложили конкурсантам свыше 50 тыс. стажировок и вакансий. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по случаю старта итогового (межрегионального) этапа чемпионата, сообщает пресс-служба Правительства страны.

В итоговом этапе чемпионата 2026 года примут участие около 7 тыс. победителей регионального этапа движения, представляющих все регионы России. Соревнования пройдут в 31 субъекте Федерации и на площадках 14 предприятий-партнеров. Они будут организованы по 268 компетенциям в категории «основная» и 123 компетенциям в категории «юниоры».

«Движение „Профессионалы“, которое мы развиваем в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“ по поручению Президента [РФ] Владимира Владимировича Путина, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры», – добавил Чернышенко.

Состязания продлятся до 30 апреля на площадках регионов, а до 21 августа – на площадках 14 предприятий-партнеров, среди которых – госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», ОАО «РЖД», НПП «Дериа Графикс», Колымская судоходная компания, компания «Лукойл – Западная Сибирь» и другие. В большинстве из них проведение мероприятий чемпионата окажется соединено с корпоративными соревнованиями специалистов предприятий.

По замыслу организаторов, это должно стать дополнительным импульсом для развития профессиональных навыков студентов – будущих сотрудников компаний – и помочь лучшей интеграции системы образования и бизнеса.

Чемпионатное движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Оно организовано при поддержке Минпросвещения РФ, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.