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Чернышенко: Убежден, Китай станет активным сторонником фиджитал-движения
Контакты России и Китая в области спорта занимают важное место во взаимоотношениях стран. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сказал зампреду Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У. Встреча прошла в рамках проведения Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.
«Убеждены, что такая мощная спортивная и технологическая держава, как Китай, станет активным сторонником фиджитал-движения. Искренне рады тому, что в первых Играх будущего в Казани принимает участие достаточно большая делегация китайских спортсменов», — отметил Чернышенко.
Чэнь У заверил, что участие китайских спортсменов в международных турнирах на территории России будет продолжаться.
«Китай и Россия — стратегические партнеры, мы специально приехали по поручению нашего лидера Си Цзиньпина, чтобы поздравить вас с праздником — успешным началом Игр будущего», — сказал он.
Чэнь У поделился и впечатлениями от церемонии открытия, состоявшейся накануне. По его словам, это было грандиозное и многообразное шоу, передает пресс-служба Кабмина.
Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» состоялась накануне в Казани. В торжестве приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, лидеры и представители зарубежных государств. Соревнования по 16 гибридным дисциплинам будут проводиться до 3 марта.
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