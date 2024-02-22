Чернышенко: Убежден, Китай станет активным сторонником фиджитал-движения

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Контакты России и Китая в области спорта занимают важное место во взаимоотношениях стран. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сказал зампреду Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У. Встреча прошла в рамках проведения Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.

«Убеждены, что такая мощная спортивная и технологическая держава, как Китай, станет активным сторонником фиджитал-движения. Искренне рады тому, что в первых Играх будущего в Казани принимает участие достаточно большая делегация китайских спортсменов», — отметил Чернышенко.

Чэнь У заверил, что участие китайских спортсменов в международных турнирах на территории России будет продолжаться.

«Китай и Россия — стратегические партнеры, мы специально приехали по поручению нашего лидера Си Цзиньпина, чтобы поздравить вас с праздником — успешным началом Игр будущего», — сказал он.

Чэнь У поделился и впечатлениями от церемонии открытия, состоявшейся накануне. По его словам, это было грандиозное и многообразное шоу, передает пресс-служба Кабмина.

Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» состоялась накануне в Казани. В торжестве приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, лидеры и представители зарубежных государств. Соревнования по 16 гибридным дисциплинам будут проводиться до 3 марта.