Чернышенко: Татарстан показал хорошую динамику прироста иностранных туристов

Татарстан оказался в числе регионов России с хорошей динамикой приема иностранных туристов. Об этом на совещании с Президентом Владимиром Путиным заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его данным, с мая по август РФ посетили в 1,5 раза больше иностранных туристов, чем в эти же месяцы прошлого года. Ожидается, что по итогам 2024-го цифра составит около 5 млн.

«Только за июль и август Россию посетили порядка 1 млн туристов. Ожидаем по итогам года около 5 млн», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Также Чернышенко рассказал о регионах, которые вызывают наибольший интерес у иностранцев. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это Приморский, Краснодарский и Ставропольский края, Карелия и Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Иркутская области.

Чаще всего по России путешествовали граждане Китая, Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Бахрейна, Индии, Омана и Кувейта. По мнению Чернышенко, положительно сказалось на показателях в том числе возобновление выдачи электронных виз в Россию. Такой возможностью с мая по сентябрь воспользовались 306 тысяч иностранных граждан.