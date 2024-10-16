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Чернышенко: Татарстан показал хорошую динамику прироста иностранных туристов
Татарстан оказался в числе регионов России с хорошей динамикой приема иностранных туристов. Об этом на совещании с Президентом Владимиром Путиным заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его данным, с мая по август РФ посетили в 1,5 раза больше иностранных туристов, чем в эти же месяцы прошлого года. Ожидается, что по итогам 2024-го цифра составит около 5 млн.
«Только за июль и август Россию посетили порядка 1 млн туристов. Ожидаем по итогам года около 5 млн», — цитирует его пресс-служба Кремля.
Также Чернышенко рассказал о регионах, которые вызывают наибольший интерес у иностранцев. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это Приморский, Краснодарский и Ставропольский края, Карелия и Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Иркутская области.
Чаще всего по России путешествовали граждане Китая, Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Бахрейна, Индии, Омана и Кувейта. По мнению Чернышенко, положительно сказалось на показателях в том числе возобновление выдачи электронных виз в Россию. Такой возможностью с мая по сентябрь воспользовались 306 тысяч иностранных граждан.
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