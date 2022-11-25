Чернышенко: Состояние экономики России сегодня лучше, чем у стран, наложивших санкции

Российская экономика, в том числе сфера IT-технологий, сумела справиться с санкционным давлением и показывает хорошие результаты, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на форуме Digital Innopolis Days в Татарстане.

«Сегодня российская экономика, которая оказалась под беспрецедентным давлением, адаптировалась, и у нас есть цифры, которые показывают, что мы чувствуем себя гораздо лучше стран, которые это все и организовали», – сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в отношении нашей страны было введено более 20 тыс. различных санкций, что стало абсолютным мировым рекордом. Под ограничениями оказалось более 1 тыс. российских компаний. При этом самый сильный эффект на себе ощутили высокотехнологичные компании, когда был ограничен доступ к западным технологиям.

«На первый план сейчас выходит наше собственное научно-технологическое развитие, Правительство очень оперативно принимает все решения», – пояснил он.

В Иннополисе сегодня стартовал форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days, который проходит с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Президента Татарстана Рустама Минниханова, представителей федеральных отраслевых министерств, ведущих вузов, экспертов.