Чернышенко: Снова доказали, что можете проводить события в Казани на невероятном уровне

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поблагодарил «гостеприимный Татарстан» за организацию и проведение «Игр будущего». Об этом вице-премьер заявил на церемонии закрытия турнира.

«Благодарим всех, кто обеспечивал сервисы, комфорт и безопасность участников и зрителей. Вы снова доказали, что можете делать здесь, в Казани, на невероятном уровне», – сказал Чернышенко.

Он отметил, что Казань прощается с турниром, но для «Игр будущего» все только начинается. «Мы передаем эстафету следующим государствам, чтобы продолжить это удовольствие для спортсменов и зрителей, вовлечь как можно больше друзей в движение фиджитал», – подчеркнул вице-премьер.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых Играх будущего приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования были поделены на пять категорий или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. Они стартовали с 19 февраля, а 21-го числа состоялось официальное открытие турнира. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры. Торжественное закрытие турнира проходит сегодня на площадке «Казань Экспо».