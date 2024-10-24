Чернышенко: Саммит БРИКС — колоссальный успех Путина с точки зрения признания России

Саммит БРИКС в Казани собрал представителей более чем 30 государств, причем 22 из них были представлены на самом высоком уровне. Это стало колоссальным успехом Президента Владимира Путина с точки зрения признания России в мире, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

«Видно, что Россия стала вместо изгоя центром притяжения. Весь прогрессивный мир оценил, как наша экономика не просто выдержала беспрецедентное давление и самое большое количество в мире санкций, но и показывает рост», — заявил зампред Правительства на церемонии открытия первой международной научной конференции «Наука для государственного управления в России».

Он подчеркнул, что сейчас наша страна, несмотря на непростой исторический период, успешно и эффективно противостоит всем вызовам.

Вице-премьер напомнил, что экономики стран — членов объединения растут опережающими темпами и уже уверенно превышают долю G7 по паритету покупательной способности.

По словам Чернышенко, Россия сможет воспользоваться «окном возможностей» благодаря эффективной работе государственных служащих.