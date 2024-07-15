Чернышенко: С помощью «Госуслуг» подано более 2 млн заявлений в вузы и колледжи

В России продолжается приемная кампания в университеты и колледжи. С помощью портала Госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, в этом году на суперсервисе портала «Госуслуги» – «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение. Такой формат позволяет студенту получить поддержку уже во время учебы, а затем гарантированно трудоустроиться.

«По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно – через Госуслуги. Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений. Прием заявлений будет продолжаться еще 2 недели, до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение», – отметил Чернышенко.

Он добавил, что прием заявлений в организации среднего профессионального образования продолжится до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября.

Целевое обучение для студентов – это возможность отучиться на перспективном направлении, получать во время учебы стипендию и трудоустроиться сразу после выпуска. А для работодателей – гарантия, что через несколько лет к ним придут работать высококвалифицированные специалисты.

Как подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков, в 2024-м количество бюджетных мест на целевое обучение в университетах по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6%. При этом с мая вступил в силу закон о новом механизме приема абитуриентов на целевое обучение. Теперь заказчик размещает свои предложения на платформе «Работа в России».

«Новый механизм с использованием цифровой платформы позволяет сделать прием на целевое обучение открытым и прозрачным для выпускников школ со всех концов страны. На платформе абитуриенты могут изучить предложения от потенциальных работодателей, а затем подать заявление на Госуслугах или прямо в приемную комиссию вуза», — сказал Фальков.

Готовить кадры для ключевых отраслей экономики, в частности, призван федеральный проект «Профессионалитет», который соответствует задачам национальных проектов «Образование» и «Производительность труда». Более 1 250 современных и оснащенных колледжей в текущей приемной кампании ожидают абитуриентов. После поступления они смогут получить востребованную специальность, опыт на производствах и стать специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. В «Профессионалитете» уже участвуют более 1 800 опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны.

«Сегодня мы можем уверенно сказать, что интерес к среднему профессиональному образованию становится трендом. Ребята с высоким средним баллом аттестата активно идут в колледжи и техникумы. Флагманом развития системы является федеральный проект «Профессионалитет». Непосредственное участие в разработке образовательных программ проекта принимает будущий работодатель, а также берет ребят к себе на практику с возможностью последующего трудоустройства. Абитуриенты могут направить документы несколькими способами, среди которых – через портал «Госуслуги». Что важно, в этом году услуга дополнена возможностью заключения договора о целевом обучении. В рамках текущей приемной кампании уже подано свыше 450 тыс. заявлений через портал «Госуслуги», в том числе в колледжи «Профессионалитета», – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Если абитуриент планирует связать свою жизнь с наукой, то выбрать будущую специальность можно с помощью навигатора по научным специальностям, созданного по национальному проекту «Наука и университеты». Найти навигатор можно на сайте наука.рф. На платформе можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры почти 500 вузов по всей стране.

Опыт идущей приемной кампании подтверждает, что подача заявления в вуз или колледж через «Госуслуги» значительно облегчает процесс передачи документов и сохраняет абитуриентам драгоценное время. Только в первые часы приемной кампании этого года в вузы через портал было подано свыше 16 тыс. заявлений, что превышает количество заявлений в тот же период прошлого года в три раза.