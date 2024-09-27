Чернышенко: С начала года по России совершено почти 58,5 млн турпоездок

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказали о развитии отечественной туристической отрасли и ее достижениях. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

«Сегодня в России туристическая сфера объединяет более 200 тыс. компаний, в которых трудятся свыше 1 млн человек. Создавать новые курорты, точки притяжения и делать путешествия по стране безопаснее, доступнее и комфортнее помогает нацпроект „Туризм и индустрия гостеприимства“. Только по программе льготного кредитования строится более 50 тыс. гостиничных номеров. Еще более 70 тыс. появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта „Пять морей и озеро Байкал“, который реализуется по поручению Президента Владимира Путина», — заметил Чернышенко.

По словам вице-премьера за восемь месяцев текущего, 2024 года по России было совершено почти 58,5 млн туристических поездок, их число увеличилось 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В июле и августе количество турпоездок оказалось максимальным за всю историю статистических наблюдений — 10 млн ежемесячно. Предполагается, что по итогам года число турпоездок по стране достигнет рекордного 91 млн. Ранее Путин поставил задачу довести туристический поток внутри страны до 140 млн поездок в год.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что туризм становится драйвером и для других отраслей экономики, а также точкой роста для регионов. Инвестиции в отрасль по итогам прошлого года превысили 800 млрд рублей.

«Сегодня мы видим настоящий инвестиционный бум на туристическом рынке. За первое полугодие объем инвестиций составил 377 млрд рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года. <...> Только в этом году по трем ключевым программам нацпроекта — на программу льготного кредитования, на поддержку строительства модульных гостиниц и единую субсидию — мы направим свыше 30 млрд рублей», — пояснил он.

«Сейчас дорабатываем обновленный национальный проект „Туризм и гостеприимство“. В нацпроекте остались те меры поддержки, которые уже себя хорошо зарекомендовали. Доработали правила с учетом текущих задач», — пояснил министр.

В качестве примера Решетников рассказал, что для развития автотуризма проекты, связанные с развитием инфраструктуры приоритетных автомобильных туристических маршрутов, будут получать дополнительные баллы. «Так мы сможем активнее развивать инфраструктуру, которая сделает путешествия на автомобиле комфортнее и безопаснее. У отрасли отличные перспективы», — подытожил он.