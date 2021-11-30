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Путешествия и туризм
30 ноября 2021  10:44

Чернышенко: Регионы России готовы к зимнему туристическому сезону

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Регионы России готовы к зимнему туристическому сезону. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает официальный Telegram-канал Правительства России.

«Ростуризм в рамках межведомственных рабочих групп отработал вопросы обеспечения безопасности туристов. Проработаны меры реагирования при сложных метеоусловиях», — подчеркнул Чернышенко.

По словам вице-премьера, в первую очередь речь идет о российских горнолыжных курортах. Региональные службы проверили надежность туристской инфраструктуры в случае чрезвычайных ситуаций или плохой погоды, включая подъемники, систему навигации и оповещения туристов. 

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса особое внимание будет уделяться строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, предписанных Роспотребнадзором. Туристам рекомендуется заранее уточнять информацию об ограничениях, действующих на территории того или иного региона.

Недавно глава Госкомитета по туризму в Татарстане Сергей Иванов стал гостем проекта ИА «Татар-информ» «12 этаж». В интервью он рассказал, сколько туристов посещают Татарстан во время пандемии, а также о включении Казани в новое «Золотое кольцо», чартерах из Москвы и об особенностях новогодних каникул.

#вице-премьер рф #ростуризм #дмитрий чернышенко
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