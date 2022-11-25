Чернышенко: Разработки Иннополиса помогли создать в России сеть цифровых кафедр вузов

Разработки университета Иннополис помогли создать в ведущих вузах России цифровые кафедры, которые позволяют студентам освоить IT-технологий параллельно с общей программой. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на форуме Digital Innopolis Days в Татарстане.

«Очень важная программа „Приоритет 2030“ — это цифровые кафедры. В сентябре прошлого года был отобран 121 университет, среди которых 64% — это региональные университеты. В декабре мы будем подводить предварительные итоги и принимать решение о дальнейшей поддержке. На базе 114 университетов — участников программы в этом году открыты цифровые кафедры — это новый проект. На них зачислено более 112 тыс. студентов, более 97 тыс. из которых уже прошли процедуру оценки на базе университета Иннополис. Студенты, которые получат образование на цифровых кафедрах параллельно с обучением по основной программе высшего образования, будут обладать новыми эксклюзивными компетенциями, которые сформированы на стуке отраслевых программ и в области IT-технологий. Этими разработками как раз и занимался Иннополис», — рассказал Чернышенко.

В Иннополисе сегодня стартовал форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days, который проходит с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова, представителей федеральных отраслевых министерств, ведущих вузов, экспертов. Всего в мероприятии в онлайн- и офлайн-формате примут участие около 4 тыс. человек.