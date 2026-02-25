Чернышенко провел в Москве заседание оргкомитета форума «Путешествуй!» — 2026

В Москве состоялось второе заседание организационного комитета по подготовке Международного туристического форума «Путешествуй!». Мероприятие прошло под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщает Министерство экономического развития РФ. Организатором выступает фонд «Росконгресс» при поддержке ведомства.

В заседании приняли участие советник президента России Антон Кобяков, зампред Совета Федерации Инна Святенко, замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, замминистра иностранных дел Александр Панкин, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, представители профильных министерств и ведомств.

Чернышенко напомнил, что форум пройдет в шестой раз с 10 по 14 июня 2026 года на площадке ВДНХ в Москве. Главная тема — «Разные культуры, общие ценности — путешествия, объединяющие людей» — приурочена к объявленному президентом Году единства народов России. Вице-премьер подчеркнул, что деловая программа будет посвящена итогам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», и призвал партнеров активно включиться в организацию масштабного международного события.

Участие в форуме уже подтвердили Абхазия, Венесуэла, Узбекистан, Куба, Никарагуа, а также Управление по туризму Африки. Ряд других стран выразил заинтересованность. Среди российских регионов заявки подали 80 субъектов. Они представят экспозиции, инвестиционные проекты и туристические маршруты, а также интегрируют региональную повестку в деловую программу.

Советник президента Антон Кобяков отметил, что форум объединяет все регионы и демонстрирует, как внутренний туризм становится драйвером развития территорий. В Год единства народов России особую значимость приобретает объединяющая миссия форума — через культуру и традиции раскрывать многообразие страны и укреплять международное сотрудничество.

Замминистра Дмитрий Вахруков добавил, что деловая программа охватит весь спектр вопросов создания и продвижения туристического продукта. Особое внимание уделят туристической привлекательности регионов за рубежом.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что ведомство традиционно участвует в организации форума. Гиды программы «Больше, чем путешествие» проведут экскурсии для более чем 2,5 тысячи посетителей. Также будет организован волонтерский корпус численностью до 180 добровольцев ежедневно.

Второе заседание оргкомитета ознаменовало переход подготовки форума в активную стадию. Утверждены ключевые элементы программы, сформирован международный и региональный состав участников. Форум пройдет в июне 2026 года на ВДНХ.