Чернышенко провел совещание с главами регионов ПФО по мерам поддержки

Совещание с главами регионов Приволжского федерального округа по мерам поддержки, принимаемым для стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением санкций, провел заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщается на официальном портале РТ.

На совещании в Координационном центре Правительства РФ Республику Татарстан представлял Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам вице-премьера, на базе Координационного центра ежедневно мониторят все системообразующие предприятия, а также запасы, объемы продаж и цены на розничные социально-значимые товары. Это позволяет оперативно и объективно следить за санкциями, и принимать оперативные действия для их минимизации.

«Мы не останавливаем реализацию отобранных в рамках института кураторства приоритетных проектов и окружных инициатив. Наоборот, сейчас необходимо использовать вводимые Правительством краткосрочные инструменты для их ускорения. Наша с вами ключевая цель продолжать исполнять взятые на себя обязательства — загружать экономику, непосредственно стройки, — пояснил Чернышенко.

Он подчеркнул, что предложения от субъектов по разработке дополнительных мер поддержки Правительством также будут рассматриваться.

По словам Чернышенко, вводимые санкции для предприятий должны стать возможностью расширения производств и выхода на российский рынок.

«Нам необходимо заполнять освобождающиеся ниши товарами собственного производства. У субъектов ПФО в этом отношении большой потенциал, здесь расположены крупные промышленные кластеры», — пояснил вице-премьер.

Он также добавил, что регионам сейчас необходимо сформировать заявку на федеральные отраслевые заказы, а также на научные разработки, ресурсы на которые заложены в новую госпрограмму научно-технологического развития России. Свыше 1,2 трлн рублей ежегодно будет направляться на ее реализацию.

Главы регионов на совещании доложили о том, какие меры они принимают на местах для поддержки бизнеса и озвучили предложения по решению наиболее существенных проблемных вопросов.

Президент РТ Рустам Минниханов, в частности, сказал, что с учетом роста ключевой ставки ЦБ РФ нужно предусмотреть льготные кредиты для системообразующих предприятий.

«Необходимо с учетом роста ключевой ставки ЦБ РФ предусмотреть льготные кредиты для системообразующих предприятий. Предоставлять льготные кредиты предприятиям, которые перечислили средства или поставили продукцию иностранным партнерам, но не могут вернуть свои деньги. Для сохранения занятости в федеральном бюджете нужно предусмотреть средства на компенсацию расходов на оплату простоя работников, временную занятость», — подчеркнул он.