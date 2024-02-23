Чернышенко пригласил курсантов казанского танкового училища на «Игры будущего»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, находясь с рабочим визитом в Казани, посетил местное танковое училище. Вместе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, он пригласил курсантов учебного заведения на финал по дисциплине «Мир танков» турнира «Игры будущего». Видео опубликовано в телеграм-канале правительства России.

«Танковый симулятор является российской разработкой, на нем отрабатываются стратегия, тактика ведения танковых сражений в любых климатических условиях на реальных ландшафтах и картах любой точки мира. Поэтому мы с Раисом сделаем так, чтобы вы попали на финал этих соревнований и смогли дать свою профессиональную оценку, подсказали, что наши программисты должны улучшить в этих программах и, может быть, даже включили в программу боевой подготовки в вашем училище», – сказал вице-премьер.

Он напомнил ребятам, что тоже танкист, заканчивал танковую военную кафедру. Потом правда, по его воспоминаниям, эту военную кафедру преобразовали в автомобильные войска. Однако чуть позже благодаря поддержке министра обороны РФ Сергея Шойгу кафедру вернули в альма-матер – «Станкин». Ее как раз Чернышенко и закончил. Также эту кафедру оканчивал и глава правительства России Михаил Мишустин, отметил Чернышенко.

«Знаю, насколько сложная и опасная у вас работа. Как правильно отметил Рустам Нургалиевич, сейчас танки являются одной из самых главных движущих сил нашей победы. Поэтому от вас зависит, насколько быстро задача, которую нам поставил Президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин, будет выполнена», – подчеркнул Чернышенко.

Политики также возложили цветы к вечному огню колоннады Мемориала Славы и поздравили учащихся училища с Днём защитника Отечества.