Чернышенко предложил создать в Поволжье навигатор по мерам поддержки мобилизованных

Организовать на официальных информационных ресурсах регионов Приволжского федерального округа навигатор мер поддержки мобилизованных и их семей предложил зампред Правительства РФ, куратор ПФО Дмитрий Чернышенко. Он отметил ,что жители не всегда понимают механизм получения тех или иных льгот, предусмотренных для семей мобилизованных.

Реализацию мер поддержки мобилизованных жителей он обсудил на встрече с Игорем Комаровым, сообщает пресс-служба вице-премьера. «Регионы вводят меры поддержки, которые очень нужны мобилизованным и их семьям. Это бесплатное питание в школах, отмена платы за детский сад и ряд других. Но людям не всегда понятен способ их получения. Для удобства мы предлагаем организовать на официальных информационных ресурсах субъектов навигатор мер поддержки», – сказал Чернышенко.

Комаров отметил, что регионы округа стараются максимально быстро решать все организационные вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Особое внимание, по его словам, будет оказано бойцам, вернувшимся домой после выполнения государственной задачи, в части лечения, реабилитации и социальной адаптации. «Приволжский федеральный округ к этому уже готовится, региональные власти своевременно окажут им всестороннюю поддержку», – подчеркнул Комаров.

Частичную мобилизацию в России Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации планируется 300 тыс. резервистов.