Чернышенко: Правительство направит по миллиону рублей 1 тыс. студенческих стартапов

До конца этого года 1 тыс. талантливых студентов России получит поддержку на развитие своих стартапов. Размер каждого гранта составит 1 млн рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Реализация проектов будет способствовать выполнению задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны. Каждому победителю выделяется по 1 млн рублей на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих», – сказал политик.

По его словам, часть молодых людей уже получили средства и приступили к работе. Ожидается, что эффект от запуска первой волны проектов будет наглядно представлен в ближайшие два-три года.

Отмечается, что проекты для получения грантов были выбраны среди участников конкурса «Студенческий стартап», который проводится в рамках реализации федеральной программы «Платформа университетского технологического предпринимательства».

В 2023 году планируется поддержать 1,5 тыс. стартапов, а к 2030 году их количество должно составить не менее 30 тыс.