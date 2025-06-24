Чернышенко: Правительство готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов

Правительство России готово рассмотреть возможность увеличения студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметив, что данная сумма может стать ориентиром при дальнейшем повышении выплат учащимся.

«Я во время обучения в университете работал параллельно на двух работах, чтобы еще и семью молодую содержать. Поэтому здесь студенты – ребята активные, – они знают, как можно будет подработать. И мне кажется, что обязательно нужно эти вещи попытаться совмещать. А если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать», — подчеркнул Чернышенко.

По его словам, сейчас в стране более миллиона студентов получают стипендии в размере от 3 до 15 тысяч рублей. Вице-премьер также напомнил о действующих мерах дополнительной поддержки учащихся.

«Есть сейчас в два раза увеличенные стипендии по поручению президента (России Владимира Путина – ред.), председателя правительства (Михаила Мишустина – ред.), у президента до 30 тысяч именные, до 20 тысяч у председателя правительства. Есть различные другие стимулирующие меры поддержки, в том числе и гранты талантливым ребятам», — добавил он.

На 2025 год прожиточный минимум для трудоспособного населения, к которому относятся совершеннолетние студенты, составляет в среднем по стране 19 329 рублей. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона.