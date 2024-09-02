Чернышенко поздравил с Днем знаний: Школьники получат качественное образование

На всех этапах под руководством опытных педагогов школьники будут получать современное качественное образование. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя с Днём знаний учителей, школьников и их родителей.

«На всех этапах под руководством опытных педагогов школьники будут получать современное качественное образование. Именно это поможет достичь национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», - цитирует Чернышенко пресс-служба правительства РФ.

По его словам, на сегодняшний день все меры по поддержке и развитию образовательной сферы объединяются в новый национальный проект – «Молодёжь и дети».

Спикер добавил, что российское правительство продолжит создавать и обновлять учебную инфраструктуру, способствовать ранней профориентации детей, расширять программу «Профессионалитет».

«С каждым годом в России становится всё больше возможностей для развития и поддержки талантов на всех этапах – от начальной школы до вуза. Высшая школа – особая гордость нашей страны. МГУ, МГИМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Бауманка и многие другие вузы – флагманы не только российского, но и мирового образования. Мы готовим квалифицированный кадровый резерв – в перспективе это более 2 млн специалистов для ключевых отраслей экономики», – говорит Чернышенко.

Он также отметил, что в текущем учебном году двери откроют свыше 80 тыс. учебных заведений – в школы, колледжи и университеты пойдут миллионы ребят.

Еще Чернышенко подчеркнул, что школа и семья не только дают образование, но и прививают ребенку традиционные духовно-нравственные ценности, воспитывают доброту и ответственность, учат честности и патриотизму.

В завершение вице-премьер пожелал учащимся, учителям и родителям отличного настроения, благополучия и больших успехов в новом учебном году.