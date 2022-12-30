Чернышенко поручил в новом году организовать подготовку к «Играм будущего» в Казани

На заседании оргкомитета международного турнира нового формата «Игры будущего» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поставил задачу в наступающем году провести тестовые мероприятия в Казани, где в 2024 году должен состояться турнир, объединяющий киберспорт с физическим спортом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Отмечается, что спортивная программа будет включать состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, гонки дронов и другие соревнования.

В 2022 году в столице Татарстана уже прошла серия турниров «Фиджитал-игры». Там было протестировано семь новых спортивных дисциплин: футбол, баскетбол, единоборства, хоккей и гонки в формате фиджитал, состязание дронов и Beat Saber. В соревнованиях поучаствовали спортсмены из семи стран, а общий охват аудитории составил 180 млн человек.

По мнению вице-премьера, турнир «Игры будущего» обладает колоссальным коммерческим потенциалом и уже на этапе подготовки может привлечь внимание множества партнеров и инвесторов.

«Уверен, что игры будут пользоваться огромной популярностью и после 2024 года наша страна передаст эстафету их проведения другим государствам», — добавил Чернышенко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении турнира «Игры будущего» в Казани. Призовой фонд игр составит 25 млн долларов.