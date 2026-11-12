Чернышенко поручил обеспечить запись детей в лагеря через «Госуслуги»

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Минцифры и Минпросвещения РФ должны обеспечить возможность записывать детей в лагеря через портал «Госуслуги» во всех регионах России к лету 2027 года, сообщает ТАСС.

Такое поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания о летней оздоровительной кампании 2026 года.

Для выполнения задачи ведомствам необходимо завершить подключение регионов к сервису, а также заполнить справочники и карточки детских лагерей.

На совещании Дмитрий Чернышенко также поблагодарил Федеральное Собрание за участие в развитии системы детского отдыха.