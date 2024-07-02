Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Чернышенко поддержал идею по вовлечению участников СВО в воспитательную работу
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал идею участника программы «Время героев» — уроженца Башкортостана и выпускника Казанского танкового училища, Героя России Степана Белова по вовлечению участников специальной военной операции в просветительскую работу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.
Степан Белов уже сейчас проводит в школах уроки из цикла «Разговоры о важном». В будущем он хочет продолжить работу по патриотическому воспитанию молодежи.
«Важно вовлекать участников СВО в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно они могут подобрать правильные слова, рассказать о том, что такое честь, долг, любовь к родной стране», — поделился своим пониманием ситуации офицер.
Вице-премьер оценил предложение Героя России по вовлечению участников спецоперации в просветительскую работу и пообещал проработать его на уровне профильных министерств и ведомств.
Стоит отметить, что Чернышенко встретился с Беловым в качестве наставника программы «Время героев». Проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина, он направлен на подготовку участников спецоперации к работе в органах власти, госкомпаниях и других организациях.
«Выработка ценностного иммунитета — стратегический национальный приоритет современной России. Ребята — участники спецоперации как раз являются проводниками наших ценностей и способны привить подрастающему поколению истинную любовь к стране, ее культуре и истории», — заявил в связи с этим вице-премьер.
К тому же, по мнению Чернышенко, военнослужащие оперативнее принимают решения и уверенно действуют, что востребовано и на гражданской службе. В то же время наставники должны поделиться с ними опытом и поддержать их инициативы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»