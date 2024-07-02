Чернышенко поддержал идею по вовлечению участников СВО в воспитательную работу

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал идею участника программы «Время героев» — уроженца Башкортостана и выпускника Казанского танкового училища, Героя России Степана Белова по вовлечению участников специальной военной операции в просветительскую работу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Степан Белов уже сейчас проводит в школах уроки из цикла «Разговоры о важном». В будущем он хочет продолжить работу по патриотическому воспитанию молодежи.

«Важно вовлекать участников СВО в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно они могут подобрать правильные слова, рассказать о том, что такое честь, долг, любовь к родной стране», — поделился своим пониманием ситуации офицер.

Вице-премьер оценил предложение Героя России по вовлечению участников спецоперации в просветительскую работу и пообещал проработать его на уровне профильных министерств и ведомств.

Стоит отметить, что Чернышенко встретился с Беловым в качестве наставника программы «Время героев». Проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина, он направлен на подготовку участников спецоперации к работе в органах власти, госкомпаниях и других организациях.

«Выработка ценностного иммунитета — стратегический национальный приоритет современной России. Ребята — участники спецоперации как раз являются проводниками наших ценностей и способны привить подрастающему поколению истинную любовь к стране, ее культуре и истории», — заявил в связи с этим вице-премьер.

К тому же, по мнению Чернышенко, военнослужащие оперативнее принимают решения и уверенно действуют, что востребовано и на гражданской службе. В то же время наставники должны поделиться с ними опытом и поддержать их инициативы.