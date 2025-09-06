Чернышенко: «Педвузы играют ключевую роль в популяризации русского языка за рубежом»

Педагогические вузы России в рамках научно-исследовательских проектов продолжают укреплять позиции русского языка за рубежом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

Значительный вклад в популяризацию языка вносят российские университеты и специализированные центры открытого образования, которые создаются по поручению главы государства. Сегодня они действуют уже в 62 странах мира.

В 2024 году подведомственные Минпросвещения РФ вузы реализовали 26 научно-исследовательских работ по продвижению русского языка и российского образования за рубежом. В их рамках разработаны новые методики обучения, учебные и научно-методические пособия, курсы повышения квалификации и переподготовки, образовательные интернет-платформы с аудио- и видеоуроками, а также диагностические материалы.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что исследования педагогических вузов позволяют расширять международное присутствие русского языка и повышать интерес к российскому образованию. Он подчеркнул, что в странах Евразии, Латинской Америки и Африки наблюдается растущий интерес к изучению русского языка, что способствует развитию гуманитарных проектов и укреплению партнерских отношений.