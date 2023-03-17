Чернышенко отметил работу властей Татарстана по реализации прорывных проектов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в Самаре подвел итоги реализации прорывных проектов в регионах Приволжского федерального округа в рамках института кураторства (куратором ПФО является сам вице-премьер). Участие в мероприятии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Чиновник выразил уверенность, что институт кураторства, созданный по инициативе Президента России Владимира Путина, дает качественно иной уровень понимания проблем регионов, укрепляет единство реализуемой в стране политики регионального развития и помогает осуществлять дополнительный мониторинг отклонений от нее.

По итогам прошлого года Приволжье находится на четвертом месте по уровню достижения плановых показателей по всем проектам. «Проекты, реализуемые в рамках института кураторства, уже приносят ощутимый социально-экономический эффект. Особенно это касается тех регионов, где их реализация находится на постоянном контроле. По итогам 2022 года в округе в рамках данных проектов создано свыше 22 тыс. рабочих мест, а суммарный объем частных инвестиций составил 165 млрд рублей», — заметил Чернышенко.

«Текущие ограничения (санкции, введенные странами Запада, — прим. Т-и) привели к необходимости корректировки планов, проведения аудита перечня проектов и проработки новых в контексте общероссийского подхода. Это прежде всего импортозамещение и достижение по поручению Президента Владимира Путина технологического суверенитета», — пояснил он.

При этом вице-премьер отметил продуктивную работу управленческих команд из Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Пермского края и Саратовской области.

Он также обратил внимание на участие ПФО в научно-технологическом развитии и обеспечении технологического суверенитета. «Регионы <…> округа продемонстрировали сравнительно высокие результаты в рамках национального рейтинга научно-технологического развития. Среди лидеров рейтинга — субъекты, специализирующиеся на нескольких высокотехнологичных отраслях. Это Республики Башкортостан и Татарстан, Ульяновская область», — констатировал Чернышенко.

По итогам совещания регионам Приволжского федерального округа поручено до 5 мая провести аудит проектов, при необходимости внести дополнения в их перечень, а также определить подтвержденные источники финансирования, являются ли они бюджетными или частными. Ключевая задача — обеспечить стабильный прирост инвестиций, новых рабочих мест, рост экономики субъекта и округа в целом, уточнил вице-премьер Правительства России.