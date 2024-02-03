Чернышенко: Объем турпотока по РФ в 2023 году достиг 78 млн поездок

78 млн поездок – именно таков объем туристического потока по РФ в 2023 году. При этом относительно 2022-го данная цифра увеличилась на 20%. Такую статистику озвучил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

Спикер подчеркнул, что итоги ушедшего года превысили уровень, который был до пандемии короновируса. Также такой объем турпотока, по его словам, подтверждает, что выбранная стратегия о наращивании предложения абсолютно правильная. Чернышенко напомнил, что еще в стране расширили действующие меры господдержки и запустили новые. Напомним, ранее такое поручение давал Президент РФ Владимир Путин.

Так, 13 млрд рублей дали регионам, чтобы там обновили турцентры городов, обустроили пляжи, маршруты, закупили нужное туристическое оборудование. Также в стране запустили программу строительства модульных гостиниц: в 2022 году на эти цели выделено 4,2 млрд рублей, в 2023 году - 8 млрд рублей. В 2024-м по плану хотят выделить еще 9 млрд рублей.

Как сказал Чернышенко, свыше 20,5 тыс. гостиничных номеров уже строятся по программе льготного кредитования. До 20 февраля идет новый отбор, в рамках которого можно будет субсидировать кредиты на строительство горнолыжной инфраструктуры и крупных парков развлечений, аквапарков. Также увеличат общий номерной фонд (до 48 тыс.).