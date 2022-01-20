Чернышенко о Шаймиеве: Он уважаем людьми, чьи проблемы всегда принимает близко к сердцу

Первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву продолжают поступать поздравления с 85-летием. Телеграммы опубликованы пресс-службой руководителя республики.

Так, свои пожелания ему передали гендиректор Международного научно-исследовательского центра по изучению истории, культуры и искусства ислама (IRCICA) Махмуд Эрол Кылыч, постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев.

Они отметили огромный вклад, внесенный Минтимером Шаймиевым в экономическое, духовное, культурное развитие Татарстана, что позволило сделать республику одним из лидеров России в различных направлениях, поднять на новый уровень отношения с исламским миром, татарскими диаспорами за рубежом.

«Уверен, что вы проведете этот особенный день, полностью осознавая, что вы сыграли и продолжаете играть большую роль в будущем Республики Татарстан, тем самым помогая хранить, оберегать и поддерживать вашу великую страну в эти непростые времена», — подчеркнул Махмуд Эрол Кылыч.

Упоминаются и личные качества Государственного Советника, позволившие ему снискать искреннее уважение людей, «чьи проблемы всегда принимали близко к сердцу», отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Особую благодарность вызывает и деятельность Шаймиева, направленная на реализацию крупных социокультурных и образовательных проектов, сохранение историко-культурного наследия республики, поддержку татар, живущих за рубежом.

«Пользуясь случаем, хотел бы отметить активную работу посольства с представителями татарской диаспоры в Швейцарии», — заметил Сергей Гармонин.

В день рождения юбиляру пожелали крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил и благополучия.