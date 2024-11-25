Чернышенко о нацпроекте по туризму: Положительная динамика по всем показателям

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание Правительственной комиссии по развитию туризма. На нем подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который завершается в этом году, и обсудили цели нового национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба Правительства страны.

Заместитель Председателя Правительства отметил, что проектный комитет одобрил паспорт нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Его воплощение в жизнь должно сделать отдых в России более доступным с точки зрения ценообразования и логистики, безопасным и комфортным.

Ключевые цели нового нацпроекта — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% (по итогам 2023 года — 2,8%), числа турпоездок — до 140 млн, а экспорта туруслуг — в три раза в сравнении с уровнем 2023 года (в 2023-м он равнялся 3,6 млрд долларов).

Говоря о завершающемся нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», Чернышенко напомнил, что он реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Суммарно за это время на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено более 200 млрд рублей федеральных средств. Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране увеличилось с 45 млн в 2020 году до 84 млн в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 млн турпоездок», — подчеркнул он.

Среди важных решений завершающегося нацпроекта — освобождение от НДС услуг по размещению в гостиницах до 2027 года, продление до 2030 года действия нулевой ставки НДС для гостиниц (по решению главы государства), освобождение туроператоров от НДС до 2027 года.

Подводя итоги реализации национального проекта, министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что на первом этапе он стал антикризисным инструментом, который помог отрасли преодолеть последствия пандемии коронавируса Covid-19.

«Основные показатели отрасли во время пандемии просели на 40%. В рамках нацпроекта помощь была оказана круизным компаниям, авиаперевозчикам, туроператорам, субсидировали чартерные перевозки по России. Благодаря принятым мерам удалось не только сохранить отрасль, но и начать реализацию планов инфраструктурного развития», — констатировал министр.

В частности, по словам Решетникова, запущены программы льготного кредитования для строительства отелей и субсидирования модульных гостиниц. Внутренний туризм начал развиваться ускоренными темпами. Бизнес, в свою очередь, откликнулся на растущий спрос: увеличились инвестиции.

«За первое полугодие 2024 года бизнес привлек 377 млрд рублей, что на 60% больше аналогичного периода прошлого года. Ожидаем, что по итогам года отрасль превысит показатель 2023 года», — уточнил глава Минэкономразвития.