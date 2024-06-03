Чернышенко: Новый нацпроект объединит все механизмы поддержки молодежи

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко встретился с главой Росмолодежи Ксенией Разуваевой и с коллективом агентства. На встрече были определены основные приоритеты и цели совместной работы, в том числе по реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Чернышенко напомнил, что Президент Владимир Путин в новом указе о национальных целях развития обозначил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов.

«Одной из ключевых мер по достижению этой цели станет запуск нового нацпроекта „Молодежь и дети“ — он призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодого поколения», — подчеркнул вице-премьер и добавил, что Росмолодежь должна стать той платформой, на базе которой будут генерироваться предложения и идеи в сфере молодежной политики.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

Фото: телеграм-канал Кабмина РФ