Чернышенко: Новые регионы России получат номера, начинающиеся с +7

Для абонентов в новых российских регионах уже предусмотрены емкости под цифру +7. О работе по восстановлению мобильной связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«По вашему поручению, по воссоединенным территориям. Прежде всего, конечно, восстановление сетей связи. Мы ставим практически такой же норматив, как для всей страны, по доступности мультиплексов и радиоканалов. Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Кроме того, добавил Чернышенко, в регионы передаются решения и технологии для подключения жителей к госуслугам и государственным информационным системам.