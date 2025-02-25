Чернышенко: НЦМУ обеспечивают быстрый выход востребованных технологий на рынок

Научные центры мирового уровня (НЦМУ), созданные в 2020 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты», переориентированы на решение прикладных задач и демонстрируют высокую востребованность на рынке. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметив, что новый этап развития центров будет реализован в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Чернышенко подчеркнул, что НЦМУ обеспечивают быстрый вывод востребованных технологий на рынок, а 34% их финансирования поступает из внебюджетных источников.

В минувшем году Президент России Владимир Путин уточнил стратегическое целеполагание в сфере науки. В связи с этим Дмитрий Чернышенко отметил, что особенно важно концентрировать усилия на задачах, которые поставил глава государства. В соответствии с актуальными вызовами обновлены стратегические приоритеты страны в сфере науки и технологий. На них будут ориентированы государственные меры поддержки.

Конкурс по поддержке научных центров мирового уровня будет объявлен уже на этой неделе.

«Конкурс этого года будет направлен на создание центров такого формата, как действующие, но с прицелом на разработку и внедрение важнейших наукоемких технологий до шестого уровня технологической готовности включительно. Минобрнауки проведена работа для учета направлений гуманитарного и социального профиля», – сообщил Чернышенко.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что ведомство уделяет особое внимание привлечению молодых специалистов в научные центры. Министерство предоставляет им возможности руководить научными проектами. Так, 38% исследований, проводимых НЦМУ, осуществлялось под руководством «молодых перспективных исследователей».

В рамках встречи представители НЦМУ также представили разработки, имеющие прикладное значение. В частности, проректор КФУ Данис Нургалиев рассказал о промышленном масштабировании технологии внутрипластовой нефтепереработки с использованием катализаторов. Она была разработана НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Эта технология позволяет повысить дебит скважин и снизить содержание токсичных металлов в нефти.

Разработки НЦМУ выступают импортозаместителями продукции таких компаний, как Shell и Schlumberger, а более 20 продуктов малотоннажной химии для повышения эффективности разработки нефтяных залежей успешно используются на практике.

В завершении Дмитрий Чернышенко поручил НЦМУ представить планы по дальнейшему использованию результатов, полученных в рамках программ центров.