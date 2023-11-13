Чернышенко назвал ключевые достижения РФ в сфере научно-технологического развития

Власти РФ в 2022 году сосредоточились на решении следующих задач в сфере научно-технологического развития: укрепить технологический суверенитет, развить кадровый потенциал и инфраструктуру, а также поддержать новые регионы. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет пресс-служба Правительства России.

В 2022-м количество исследователей в РФ впервые выросло до 670 тыс. человек. Также на 1% выросло количество молодых ученых (до 30 лет).

Объем финансирования данной отрасли составил в 2022 году 1,2 трлн долларов – это крупнейшая госпрограмма.

Также впервые по единой методике провели приоритизацию программы под ключевые задачи экономики с участием 44 ведомств и организаций. Это составило более 464 млрд рублей научных расходов.

Были апробированы пилотные проекты по микроэлектронике с участием предприятий отрасли.

Также в РФ определили 14 замруководителя по научно-технологическому развитию. Среди поставленных перед ними задач - реализация Десятилетия науки и технологий.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству продолжать работу по инновационным проектам госзначения, а также ускорить развитие технологий в генетике, сельском хозяйстве, экологии и области синхротронных методов исследования.