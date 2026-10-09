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Общество 9 октября 2026 12:27

Чернышенко назвал четыре принципа внедрения ИИ в науку и образование

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Нельзя вводить ИИ в науку и образование, не продумав базовые принципы. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы понимаем риски, ответственно подходим к ним и определили четыре ключевых принципа внедрения искусственного интеллекта: сохранение навыков критического мышления, снижение образовательного неравенства, повышение достоверности результатов оценивания и опора на традиционные ценности», – рассказал он.

При этом никуда не уйти от государственного регулирования сферы применения ИИ. По этому пути создания суверенных пространств искусственного интеллекта идут уже многие страны, добавил Чернышенко.

#Дмитрий Чернышенко #иннополис #искусственный интеллект
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