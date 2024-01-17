Чернышенко наградил Шамиля Гафарова за вклад в цифровизацию отраслей экономики РТ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко наградил заместителя Премьер-министра Татарстана Шамиля Гафарова. Вице-премьер РТ признан одним из лучших руководителей цифровой трансформации по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба Правительства России.

Церемония прошла на пленарной сессии Дня цифровизации.

«По поручению Президента [России Владимира Путина] мы делаем шаг от „Цифровой экономики“ к „Экономике данных“ — новому сквозному национальному проекту. Ожидаем, что благодаря нацпроекту выручка топ-100 ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза — до 5,3 трлн рублей, а ВВП вырастет на 11,2 трлн рублей за счет технологий искусственного интеллекта», — заявил во время мероприятия Чернышенко.

Помимо Гафарова благодарность за вклад в реализацию проектов цифровой трансформации отраслей экономики получили представители ФНС, ХМАО — Югра, Челябинской области, Тульской, Липецкой областей и другие.

Как отметил в своем телеграм-канале глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, награждение Гафарова – это признание работы всей цифровой команды республики.

«Мы ежедневно решаем задачи по запуску новых и улучшению существующих проектов. Определить нужное направление, сфокусироваться, двигаться дальше нам помогает Шамиль Хамитович», – заявил он.

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