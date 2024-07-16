Чернышенко: Нацпроект «Молодежь и дети» будет направлен на развитие талантов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На стратегической сессии под руководством Премьер-министра России Михаила Мишустина обсудили ключевые мероприятия, которые войдут в новый национальный проект «Молодежь и дети». Итоги мероприятия прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Президент России Владимир Путин поставил национальную цель — это реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов и воспитание патриотичной и социально ответственной личности. На ее достижение направлены инструменты нацпроекта», — пояснил вице-премьер.

«При его (нацпроекта — прим. Т-и) подготовке мы ориентировались на обратную связь от граждан — социологические опросы, отзывы и предложения, поступившие на портал госуслуг», — уточнил Чернышенко.

По словам чиновника, национальный проект направлен на широкую аудиторию — это дети и молодежь всех возрастов.

«К 2030 году в России обновится более 35 тыс. школ, и таким образом [окажутся] созданы комфортные условия для 6 млн учащихся. Почти 800 тыс. студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тыс. человек», — раскрыл предусмотренное проектом видение перспектив Дмитрий Чернышенко.

Предполагается привлечь в отечественную науку и образовательную сферу талантливых студентов из других стран — примерно 500 тыс. человек. Сто передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации.

Кроме того, в России по поручению главы государства должны быть созданы 25 кампусов мирового уровня. Благодаря этому студенты, преподаватели и ученые получат современные образовательные и исследовательские пространства для создания передовых технологий. Учащиеся будут обеспечены комфортными бытовыми условиями — в рамках нацпроекта предполагается отремонтировать 800 общежитий для 600 тыс. человек.

Вице-премьер добавил, что в общей сложности будут подготовлены 2 млн представителей рабочих профессий для ключевых отраслей экономики. На это направлена программа «Профессионалитет».

«Новый нацпроект также будет служить патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию у него традиционных духовно-нравственных ценностей. Наша главная задача, чтобы большинство молодых людей видели возможности самореализации в нашей стране и использовали их. От этого будет зависеть суверенитет и технологическое лидерство России в мире», — заключил заместитель Председателя Правительства РФ.