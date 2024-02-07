Чернышенко: «Игры будущего» в Казани станут проверкой отечественного софта и решений

«Игры будущего» в Казани — это не только зрелищный турнир, но и возможность протестировать российский софт и многие цифровые решения. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Турнир станет не только драйвером развития всей российской игровой индустрии — на соревнованиях пройдут проверку многие отечественные цифровые решения в области кибербезопасности, мы будем тестировать отечественное программное оборудование и софт», — объяснил зампред российского Правительства.

Он напомнил, что эта задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным в рамках достижения технологического суверенитета.

Первый турнир, объединяющий реальный и киберспорт, пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.