Чернышенко: «Игры будущего» стали признанным во всем мире брендом

«Игры будущего» стали настоящим брендом, признанным во всем мире. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на церемонии закрытия турнира.

«Это огромный успех. Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», – сказал вице-премьер.

Чернышенко поблагодарил спортсменов за открытую и честную борьбу. «Вы настоящие пионеры физического спорта, ваши победы вдохновили весь мир», – отметил он.

Зрителей вице-премьер поблагодарил за поддержку и «теплую атмосферу на трибунах».

Кроме того, он поблагодарил волонтеров и организаторов. «Вместе мы смогли организовать игры в высочайшем формате», – заметил он.

Отдельно Чернышенко высказал слова благодарности Президенту России Владимиру Путину. «Его личная вовлеченность и способность заглянуть за горизонт, чтобы определить, что сейчас нужно прогрессивному миру, позволили нам провести это мероприятие», – подчеркнул он.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» — спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. В течение двух недель они состязались в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования стартовали с 19 февраля, а 21-го числа состоялось официальное открытие турнира. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры. Торжественное закрытие турнира проходит сегодня на площадке «Казань Экспо».