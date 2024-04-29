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Чернышенко: Игры БРИКС станут самыми яркими соревнованиями лета-2024
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Игры БРИКС, которые пройдут в Казани, станут самыми яркими соревнованиями этого лета. В общей же сложности с июня по август в России проведут не менее 2 тыс. спортивных мероприятий, цитирует спикера ТАСС.
«С июня по август пройдет не менее 2 тыс. спортивных мероприятий, из которых 67 — международные. Самыми яркими соревнованиями этого лета станут, несомненно, Игры БРИКС, которые пройдут в Казани. Более 4,5 тыс. спортсменов в течение 14 дней будут бороться за звание лучших в своем виде спорта», — сказал Чернышенко.
Чернышенко уточнил, что в России также проведут VIII Международные спортивные игры «Дети Азии», ралли «Шелковый путь», который пройдет от Томска до Улан-Батора и многие другие состязания.
Спикер подчеркнул, что все проводимые мероприятия направлены на популяризацию спорта.
«Все проводимые мероприятия направлены на популяризацию спорта, а также помогают в достижении цели, поставленной Президентом России (Владимиром Путиным), — не менее 70% жителей страны, регулярно занимающихся физической активностью», — добавил вице-премьер РФ.
Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня. А в октябре столица Татарстана примет саммит стран БРИКС.
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