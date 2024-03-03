Чернышенко и Минниханов вручили благодарности лучшим волонтерам «Игр будущего»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, Раис РТ Рустам Минниханов и министр спорта РФ Олег Матыцин вручили благодарности лучшим волонтерам «Игр будущего» из разных стран. Церемония награждения прошла сегодня в «Казань Экспо».

«Огромное спасибо за ваш труд, за самое дорогое, что вы отдали – ваше время. И настало время нам говорить вам слова благодарности. С другой стороны, это огромная честь, что именно вы стали волонтерами первого в истории турнира "Игры будущего", который прошел в спортивной столице России», – сказал заместитель председателя Правительства РФ.

Чернышенко подчеркнул, что в том числе благодаря профессионализму волонтеров удалось «сделать игры на невероятном уровне».

«Самое главное, что у вас останется после этих игр – память о том, что вы были самыми первыми. Мы были первыми в космосе, мы первые в фиджитал», – отметил он.

Вице-премьер напомнил, что волонтерское движение создавалось в России в преддверии Универсиады-2013 в Казани, Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. «На этих соревнованиях вы показали лицо новой современной России. И вы стали одной командой. С этих игр вы увезете не только память об этом мероприятии, но и дружбу, связи, отношения, которые будут с вами всю жизнь», – обратился он к собравшимся.

Раис Татарстана поблагодарил волонтеров из других регионов России и зарубежных стран за их работу на мероприятиях Игр будущего в Казани. «Искренне благодарю каждого из вас. Мы гордимся, что наши игры самые лучшие в мире, а вы – самые лучшие волонтеры», – заявил он.

Матыцин добавил, что без волонтеров этот проект не был бы таким «ярким, таким уверенным взглядом в будущее».

«Вы сделали еще одно чудо, которое рождено в России, здесь, в Татарстане, чудо, которое подарило миру проект фиджитал-направления. Мы гордимся, что Россия дарит миру великий проект, радость общения, быть вместе и чувствовать, что все мы отвечаем за нашу планету и великую страну», – заметил он.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых Играх будущего приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования были поделены на пять категорий или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. Они стартовали с 19 февраля, а спустя два дня в столице Татарстана состоялось официальное открытие турнира, в котором принимали участие Президент России Владимир Путин и лидеры зарубежных государств.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»