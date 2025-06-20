Чернышенко и Комаров посетили стенд Татарстана на ПМЭФ
Стенд Республики Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме посетили зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Экскурсию гостям провел Раис РТ Рустам Минниханов.
На стенде продемонстрированы экономические и инновационные проекты Татарстана.
Гости также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и развития региона в рамках форума.
Фото: пресс-служба Раиса РТ