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Политика 20 июня 2025 13:35

Чернышенко и Комаров посетили стенд Татарстана на ПМЭФ

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Чернышенко и Комаров посетили стенд Татарстана на ПМЭФ

Стенд Республики Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме посетили зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Экскурсию гостям провел Раис РТ Рустам Минниханов.

На стенде продемонстрированы экономические и инновационные проекты Татарстана.

Гости также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и развития региона в рамках форума.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#ПМЭФ #Рустам Минниханов #Дмитрий Чернышенко #Игорь Комаров
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