Чернышенко и Комаров посетили стенд Татарстана на ПМЭФ

Стенд Республики Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме посетили зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Экскурсию гостям провел Раис РТ Рустам Минниханов.

На стенде продемонстрированы экономические и инновационные проекты Татарстана.

Гости также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и развития региона в рамках форума.

Фото: пресс-служба Раиса РТ