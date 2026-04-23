Чернышенко и Фальков запустили диалог о высшем образовании в новую технологическую эпоху

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр образования и науки РФ Валерий Фальков дали старт открытому экспертному диалогу «Высшее образование в новую технологическую эпоху», который продлится три дня. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Дмитрий Чернышенко заявил, что кабинет работает в том числе над такими темами, как достижение технологического лидерства, синтез лучших практик советского образования и опыта последних десятилетий, подготовка инженеров нового типа.

Вице-премьер напомнил, что к 2032 году стране будут нужны 4,5 млн специалистов с высшим образованием. «Это данные кадрового прогноза нацпроекта „Кадры“, который в Правительстве курирует Татьяна Алексеевна Голикова. Нам важно ориентироваться не только на число таких специалистов, но и на качество их подготовки», – призвал он и выразил надежду, что вместе с представителями бизнеса удастся определить новые форматы образовательного процесса.

По мнению Чернышенко, система высшего образования должна быть гибкой, оперативно реагировать на изменения и запросы социально-экономического развития. «Необходимость синергии лучших практик советского образования и опыта последних десятилетий наш Президент Владимир Владимирович [Путин] обозначил в своем послании Федеральному Собранию. Это дало старт пилотному проекту по внедрению новой модели высшего образования <...>», – добавил он.

Относительно подготовки инженеров нового типа зампред Правительства РФ заметил, что глава государства в 529-м указе определил семь приоритетных направлений и 28 важнейших наукоемких технологий. По словам чиновника, выпускники должны обладать всеми навыками работы с перспективными решениями, которые внедряются на предприятиях.

Валерий Фальков в свою очередь сделал акцент на том, что Президент РФ назвал важнейшей задачей для бизнеса, государства, системы образования изменение всей парадигмы подготовки кадров.

«Конечно же, речь идет не о механическом увеличении продолжительности срока обучения, отказе от определенных понятий, либо об объединении специальностей и направлений, либо о перестановке дисциплин учебных планов», –заверил он, призвав переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях.

Итогом трехдневной работы экспертного диалога должен стать программный документ с критериями выделения специальностей и принципами формирования их перечня в рамках новой модели высшего образования с учетом технологических и демографических вызовов, новой ситуации на рынке труда. Наработки будут отражены в докладе Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину при проведении в мае двух стратсессий: по развитию инженерных вузов и технических колледжей и по совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием.