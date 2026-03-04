Чернышенко: Грантовая поддержка НКО по нацпроекту в 2026 году составит 70 млн рублей

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров объявили о старте грантового конкурса для некоммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Инициатива направлена на поддержку проектов в сфере гражданского воспитания и сохранения исторической памяти. Подать заявку на участие в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты» можно на официальном сайте с 4 марта по 2 апреля включительно.

Вице-премьер сообщил, что финансовая поддержка НКО в 2026 году значительно выросла. «Благодаря включению конкурса “Росмолодежь.Гранты„ в национальный проект “Молодежь и дети„ с прошлого года увеличилась максимальная сумма гранта. Некоммерческие организации могут претендовать на получение до 2,5 млн рублей, что на миллион рублей больше, чем в 2024 году. Общий объем грантовой поддержки в 2026 году составит 70 млн рублей. Это позволит масштабировать проекты по продвижению наших духовно-нравственных ценностей, популяризации спорта, безопасности и многого другого», – заявил Дмитрий Чернышенко.

К участию допускаются НКО, включая детские и молодежные объединения, действующие не менее года. Конкурс проводится по пяти ключевым направлениям: сохранение исторического наследия (#оживляя_историю), помощь ветеранам и участникам боевых действий (#помогая_своим), патриотическое воспитание и обучение в сфере БПЛА (#воспитывая_характер), создание патриотического интернет-контента (#транслируя_ценности) и противодействие идеологии экстремизма (#укрепляя_сознание).

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров напомнил о результатах прошлого сезона, отметив, что в 2025 году гранты получили 70 инициатив.

«В 2025 году поддержку получили 70 инициатив на сумму от 285 000 до 2 341 000 рублей. В новом сезоне мы ожидаем, что интересных и полезных практик, которые получат грант и помощь в масштабировании идей, будет еще больше», – добавил он.