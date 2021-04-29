Чернышенко: Дети смогут дважды в год путешествовать по России благодаря нацпроекту

Каждый ребенок в России в будущем сможет два раза в год путешествовать по стране в рамках национального проекта по туризму, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках национального проекта вопросу семейного отдыха уделяется самое большое внимание. Мы исходим из того, что наши дети должны регулярно путешествовать по стране, укреплять здоровье на российских курортах и расширять кругозор, узнавая много нового. Уже в этом году на отдых в стране на льготных условиях — с компенсацией 50% стоимости путевки — отправится 357 тысяч детей. В горизонте 10 лет каждый ребенок будет иметь возможность два раза в год путешествовать по России», — сказал Чернышенко журналистам.

Сегодня в Координационном центре Правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Нацпроект состоит из трех федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма».

На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд — из региональных средств.