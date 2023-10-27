Чернышенко анонсировал увеличение количества бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в российских вузах в 2024 году достигнет 591 967. Это на 1811 мест больше, чем в нынешнем учебном году, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Согласно поручениям Президента России Владимира Путина по обеспечению доступности высшего образования, в 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено», — отметил чиновник.

«Наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров — их станет на 2281 больше. Это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета — приоритетной задачи, поставленной Президентом», — уточнил Чернышенко.

Ранее Координационный совет при Правительстве РФ по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования одобрил общий объем бюджетных мест. До 1 ноября Минобрнауки России выпустит соответствующий приказ.

При этом бюджетные места для университетов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке.

На 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе «Здравоохранение и медицинские науки», на 505 — по группе «Машиностроение», на 416 — по группе «Информатика и вычислительная техника», на 304 — по группе «Электро- и теплоэнергетика».

Бюджетных мест станет больше и в группах «Биологические науки», «Электроника, радиоэлектроника и системы связи», «Информационная безопасность», «Математические и естественные науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

С 1 ноября 2023 года стартует сбор заявок на бюджетные места от вузов. В конце декабря будут подведены итоги конкурсного распределения мест между ними.

«Распределение бюджетных мест с учетом потребностей регионов и университетов требует тщательного планирования и качественного взаимодействия между будущими работодателями, региональными органами власти и вузами», — заметил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

В этом году была проделана большая работа по совершенствованию механизмов формирования общего объема бюджетных мест. В частности, утверждена методика определения и установления цифр приема на обучение, уточнены центры ответственности по ряду укрупненных групп специальностей и направлений подготовки.

При планировании общего объема бюджетных мест на 2024 год учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет, обеспечение не менее 50% выпускников школ очными местами по программам бакалавриата и специалитета, а также не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре.