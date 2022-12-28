Чернышенко анонсировал скорое появление «Карты туриста» для иностранцев

Чтобы иностранные граждане в России могли осуществлять безналичные расчеты, в ближайшее время в стране может появиться «Карта туриста». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам чиновника, подобная мера поможет отдыхающим из-за рубежа избежать конфликтов с международным законодательством.

«Правительство поручило Минэкономразвития разработать такую карту. Она может быть виртуальной, может быть пластиковая карта „Мир“, которая позволяет нерезиденту при въезде в страну быстро эту карту активировать, перевести на нее необходимое количество средств, а уезжая, например, перевести их обратно», — рассказал Чернышенко в интервью телеканалу «Россия 24».

Вице-премьер отметил, что Банк России активно занимается реализацией этого проекта и поддерживает Минэкономразвития в разработке карт, поэтому их появления можно ожидать очень скоро. Он также напомнил, что за последние девять месяцев в Россию въехало более 7,5 млн иностранных граждан.