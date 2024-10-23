Чернышенко: 56 национальных туристических маршрутов объединили 50 регионов РФ

В ходе реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Правительство России совместно с регионами активно развивает туристическую инфраструктуру, открывая новые национальные туристические маршруты. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Развитие туристической инфраструктуры — это комплексная задача, которую Правительство решает по поручению Президента Владимира Путина. Благодаря нацпроекту „Туризм и индустрия гостеприимства“ мы повышаем доступность отдыха для россиян и создаем новые маршруты. Путешествия по России безопасны, доступны и комфортны», — заметил он.

«Сегодня уже 56 национальных маршрутов объединяют 50 субъектов, позволяя путешественникам увидеть интересные достопримечательности нашей страны. Тем самым мы популяризируем внутренний туризм, раскрывая потенциал регионов», — добавил вице-премьер.

По словам Чернышенко, национальные маршруты проходят во всех федеральных округах, а лидером по их числу является Северо-Западный ФО, где 16 маршрутов получили статус национальных.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал о преимуществах новых национальных туристических маршрутов.

«Национальные туристические маршруты — результат работы региональных команд, уникальный и готовый туристический продукт. В основе каждого маршрута — выверенный комплекс туристических услуг, которые позволяют путешественникам за короткое время глубоко погрузиться в историю и культуру территории, узнать о ее этнографических и гастрономических особенностях», — отметил он.

«Для регионов это не только возможность заявить о себе, но и дополнительный инструмент продвижения и привлечения туристов, а также возможность получения средств национального проекта на обустройство инфраструктуры. Для путешественников — гарантия высокого качества, продуманность и зачастую большая доступность поездки», — выразил уверенность Решетников.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что основная задача таких маршрутов заключается в том, чтобы во время путешествия по стране туристы были абсолютно уверены в своем комфорте и оптимальном соотношении цены и качества.

«Присвоение статуса национального туристического маршрута — это знак качества, гарантия его соответствия самым высоким требованиям, сформулированным в постановлении Правительства России. Каждый национальный туристский маршрут имеет свою специфику, и турист может выбрать наиболее интересное для себя направление. Все НТМ продуманы логистически, имеют готовые рекомендации, где разместиться и остановиться, безопасны и комфортны», — заверила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет либо воспользоваться услугами туроператоров либо поехать самостоятельно. Описание и программы национальных туристических маршрутов можно найти на специальной странице национального туристического портала „Путешествуем.рф“», — уточнила она.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году будут запущены обновленные нацпроекты.