«Черный» октябрь «Ак Барса»: как Билл будет избавляться от осеннего «проклятья» команды

Домашний разгром от хандрящей и нестабильной «Северстали» – не просто тревожный звоночек, а настоящая сирена о катастрофе

Фото: ak-bars.ru

«Откат» в октябре – типичная история для топ-команд

Три поражения в четырех последних играх. Таков итог конца сентября – начала октября для «Ак Барса». Причем проигрывает команда Зинэтулы Билялетдинова далеко не топовым командам. Середнякам вроде минского «Динамо», андердогам из «Северстали» или «выскочкам» из «Торпедо». Итог матча с последними еще можно понять – подопечные Игоря Ларионова сейчас на коне. А что делать с остальными? Домашний разгром от хандрящей и нестабильной «Северстали» – не просто тревожный звоночек, а настоящая сирена о катастрофе.

Впрочем, в таких ситуациях неудачи обычно списывают на эффект, кроющийся под загадочной формулировкой «осенний хоккей». В целом осенний (преимущественно октябрьский) спад в хоккее для команд первого эшелона – история распространенная и в чем-то даже логичная.

Во-первых, топ-команды без необходимой работы тренеров над «ментальным здоровьем» хоккеистов довольно самоуверенны. Игроки просто не находят дополнительной мотивации, чтобы рвать жилы во втором месяце сезона, будучи уверенными, что «свое мы все равно доберем». И если в сентябре хоккеисты играют на стартовом запале, то на второй месяц случается «откат». Отсюда и традиционный «тренеропад», который происходит именно в октябре. Нынешний сезон не стал исключением. Александр Завьялов («Витязь») и Анвар Гатиятуллин («Трактор») не дадут соврать.

Сложно представить, что такой тонкий психолог, как Билялетдинов, вдруг разучился психологически работать с игроками Фото: ak-bars.ru

Вспоминается и старая проблема, активно обсуждавшаяся на заре КХЛ. Тогда на смену привычному «гладкому» чемпионату Суперлиги пришел североамериканский формат с плей-офф. Отныне команды полгода играют, чтобы распределить места и «набрать кассу». Настоящее выяснение отношений начинается лишь весной.

Но сложно представить, что такой тонкий психолог, как Билялетдинов, вдруг разучился психологически работать с игроками. Другой вопрос – находит ли он сам в себе ресурсы для такой же работы? Учитывая, что его фактически уговорили остаться в «Ак Барсе».

Корреспондент «ТИ-Спорт» постарался выяснить, можно ли считать такую просадку следствием психологической ямы.

Зинэтула Хайдярович, три поражения в четырех играх – элемент психологической ямы?

Они все разные. Единственное, с «Торпедо» тоже была быстрая игра, но там мы играли лучше.

Складывать в тенденцию эти поражения не стоит?

Не хотелось бы, – ответил наставник «Ак Барса».

При Дмитрии Квартальнове в первый сезон у «Ак Барса» все шло довольно неплохо Фото: ak-bars.ru

А как было в предыдущие годы?

Хорошо, подозрения на выгорание Зинэтулы Хайдяровича оставим в сторонке. И обратимся к тому, как «Ак Барс» выступал при предыдущих наставниках – Дмитрии Квартальнове и Олеге Знарке.

В прошлом сезоне дела у «барсов» не задались с самого начала. За первые два месяца сезона 2022/23 Знарок вывел свою команду на 23 матча, в которых «Ак Барс» проиграл 13 раз. Самый провальный отрезок пришелся как раз на октябрь. Тогда «барсы» уступили в течение шести игр с 4 по 16 октября. В моменте казанцы опускались на самую «ленточку» зоны плей-офф, балансируя между 7-м и 8-м местами Востока. То есть звездная команда с Александром Радуловым, Вадимом Шипачевым, Вячеславом Войновым и Дмитрием Кагарлицким уже тогда попадала в октябрьскую яму.

Что касается Квартальнова, то при нем в первый сезон у «Ак Барса» все шло довольно неплохо. За сентябрь и октябрь команда провела те же 23 встречи, в которых выиграла 18. Но это можно списать на эффект нового тренера, когда молодежь, доказывая свою конкурентоспособность, играет на сверхвозможностях. У звезд Знарка такой мотивации, будем честны, не было.

Проблемы же Квартальнова начались со второго сезона. Тогда на октябрь пришлось сразу 6 поражений, а однажды «Ак Барс» даже получил унизительные 1:7 от «Амура». В свой последний сезон в Казани Дмитрий Вячеславович получил все те же 6 октябрьских неудач и 0:5 от «Трактора» под занавес месяца.

Как видим, октябрь остается самым неудачным месяцем для «Ак Барса». И дело далеко не в Зинэтуле Билялетдинове.

В командах с грамотной подготовкой игроки должны выходить на пик своей формы ко второй половине сезона, не раньше Фото: ak-bars.ru

Самый темный час перед рассветом

Но надо понимать, что и физическая подготовка в топ-клубах обычно закладывается «вдолгую». В командах с грамотной подготовкой игроки должны выходить на пик своей формы ко второй половине сезона, не раньше.

Вспомнить хотя бы второй чемпионский сезон «Ак Барса» (2009/10), когда команду буквально штормило в течение «регулярки», а болельщики уже разуверились в том, что казанцы повторят прошлогодний триумф. «Барсы» долго барахтались внизу восьмерки плей-офф, но в итоге поднажали после Нового года и добрали нужные очки, став третьими на Востоке. Дальше был мощный плей-офф и победа над ХК МВД Олега Знарка в финале Кубка Гагарина.

Как известно, самый темный час – перед рассветом. И, по идее, ноябрь должен показать, что временные трудности – естественный спад, который команда планово пройдет и дальше будет только добирать.

История с Дмитрием Яшкиным, который классно стартовал, а потом вдруг резко сбавил, – история исключительно ментального состояния Фото: ak-bars.ru

Другое дело, психологический вопрос, о котором мы уже упомянули. Лидеры, которые должны забивать, «замолчали» неспроста. И если «личные проблемы» Радулова, из-за которых он перестал забивать, можно принять в расчет, то история с Дмитрием Яшкиным, который классно стартовал, а потом вдруг резко сбавил, – история исключительно ментального состояния. Нападающий снизил к себе требования, получив огромную любовь и поддержку на трибунах «Татнефть-Арены». Видимо, скандирование фамилии и бросание кепок на лед после хет-трика в ворота главного аутсайдера лиги были явно преждевременными.