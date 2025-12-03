Фильм «Черный лес» про Джалиля победил на фестивале в Италии

Фильм Радика Кудоярова «Черный лес», рассказывающий о подвиге группы Джалиля-Курмашева, победил в номинации «Лучший иностранный фильм» на 15-м Международном кинофестивале в итальянском городе Асти (Asti International Film Festival). Вручение призов фестиваля состоялось в воскресенье, 30 ноября.

«К сожалению, ни я сам, ни кто-либо из съемочной группы не смогли побывать на церемонии закрытия фестиваля. Тем ценнее эта победа, потому что, когда представители фильма совсем не присутствуют, внимание к нему обычно несколько заниженное (в смысле призов). Тем не менее, нас отметили, и это для нас показатель. Значит, наша татарская история, российская история впечатляет людей, и это не зависит от национальности. Видимо, они находят в этом что-то универсальное, близкое им», – сказал режиссер фильма, комментируя «Татар-информу» получение приза.

По его словам, AIFF в последние годы набирает обороты и уже стал достаточно заметным международным кинособытием. Об этом говорят география участвующих фильмов и их качество.

«Как и на многих других фестивалях, конкурс полнометражных игровых фильмов здесь разделен на национальный и международный. И в международной части был представлен фактически весь мир, участвовали картины из Южной Кореи, Эстонии, США, Китая и других стран. Конечно, в шорт-листе у нас были серьезные соперники», – добавил Кудояров.

Зульфат Закиров в роли Мусы Джалиля Фото с сайта компании CINEPROMO

За последний месяц «Черный лес» поучаствовал также в Международном кинофестивале «Северный характер» (Мурманск) и в Международном фестивале военного кино имени Ю.Н. Озерова (Тула). На этих кинофорумах, отметил режиссер, его фильм вызвал такую же реакцию.

«В Мурманске, где наш фильм был в шорт-листе, мы тоже не смогли лично присутствовать. Меня попросили выступить перед зрителями онлайн, и когда я подключился на последних аккордах финальной песни, вдруг услышал фразу: "Эта та самая картина, ради которой и хочется досидеть до титров, чтобы посмотреть, кто это сделал". Потом включается свет в зале, и я вижу, что там просто аншлаг, куча приставных стульев. И никто не ушел, все смотрели два с половиной часа, слушали татарскую музыку в конце. Казалось бы - где Мурманск, а где татарские герои. Ничего подобного. И такая оценка зрителя для меня лучше любого приза», – отметил он.

В Туле же картина Кудоярова взяла три главные награды: Гран-при, приз за лучшую режиссуру и приз за лучшую мужскую роль. Кроме того, в этом году она получила два трофея на Казанском кинофестивале – «Приз кинокритиков» и «За лучшую мужскую роль», а также была отобрана в шорт-лист конкурсной программы на фестивале Ariano International Film Festival (Италия, Ариано).

Напомним, фильм «Черный лес» был снят в 2024 году при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Для Радика Кудоярова это дебют в полнометражном игровом кино (до этого он снял более 30 документальных фильмов, а также несколько игровых короткометражек, в том числе «Подарок» и «Аттракцион», завоевавшие ряд призов на российских и международных площадках). Главную роль в фильме - Мусы Джалиля - сыграл актер казанского театра им. Тинчурина Зульфат Закиров. Об истории создания картины и своей трактовке подвига джалиловцев ее автор подробно рассказал в интервью «Татар-информу».

Видео предоставлено для публикации Радиком Кудояровым