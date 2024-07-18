Черный дым от загоревшегося мусора напугал жителей Советского района Казани

Сегодня днем в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что в районе Компрессорного возник густой черный столб дыма.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной дыма стал загоревшийся мусор.

«При демонтаже недействующего заброшенного здания на улице Халитова загорелся мусор», – сообщили в ведомстве.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. В результате никто не пострадал.