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Происшествия 18 июля 2024 14:18

Черный дым от загоревшегося мусора напугал жителей Советского района Казани

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Сегодня днем в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что в районе Компрессорного возник густой черный столб дыма.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной дыма стал загоревшийся мусор.

«При демонтаже недействующего заброшенного здания на улице Халитова загорелся мусор», – сообщили в ведомстве.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. В результате никто не пострадал.

Фото: © Соцсети

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