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Черный дым от загоревшегося мусора напугал жителей Советского района Казани
Сегодня днем в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что в районе Компрессорного возник густой черный столб дыма.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной дыма стал загоревшийся мусор.
«При демонтаже недействующего заброшенного здания на улице Халитова загорелся мусор», – сообщили в ведомстве.
На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. В результате никто не пострадал.
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