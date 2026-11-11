Черняховская рассказала в Казани, как создавать цитируемые новости

«Всегда, уверяю вас, всегда нужно отталкиваться от гостя. Это раз. Во-вторых, нужно обязательно быть в повестке. Нужно понимать, что происходит в политическом поле, и тогда вы сможете задать вопрос, ответ на который привлечет внимание», – сказала она, отвечая на вопрос «Татар-информа»

В качестве примера журналист привела интервью с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой, которое записали на фестивале молодежи в Екатеринбурге во время избирательной кампании. Ее комментарии тогда оказались на первой строчке «Яндекс Новостей».

Еще один пример – разговор юного корреспондента с министром финансов России Антоном Силуановым. Девушка спросила, нужны ли сегодня доллары.

«Правильно, и не нужны [доллары россиянам]», – заявил Силуанов в интервью проекту «ТАСС Дети», отвечая на вопрос о необходимости доллара.

Для создания цитируемого материала необязательно иметь большую аудиторию в социальных сетях или мессенджерах, уверена Черняховская. По мнению спикера, понимание информационной повестки и умение задать нужный вопрос в нужное время позволяют добиться внимания к публикации независимо от количества подписчиков.

Накануне в Казани стартовал XI Форум национальных средств массовой информации. Основная программа форума стартовала сегодня в Центре уникального мастерства (ЦУМ). Около 300 представителей федеральных и региональных СМИ, национальных изданий, телерадиокомпаний и информационных агентств примут участие в форуме. В числе гостей – руководители районных и областных медиаредакций.

Деловая программа посвящена перспективам национальных и региональных СМИ в условиях цифровой трансформации, информационному суверенитету России, а также сохранению и развитию языков народов страны через медиа.

В программе форума – дискуссии, мастер-классы и семинары по цифровой журналистике, созданию визуального контента, подготовке репортажей и использованию искусственного интеллекта в национальных СМИ.

Центральным событием станет пленарное заседание «Национальные СМИ России: единство в многообразии».

Организатор форума – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Событие проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».